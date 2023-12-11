"Сегодня большую поддержку оказывает федеральная власть через компанию "Кавказ.РФ". Очень активно развивают инфраструктуру на самой горе. Буквально в этот сезон будет вводиться четыре дополнительные трассы и две канатные дороги", — сказал Коков в эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона отметил, что масштабное развитие горнолыжной инфраструктуры сказывается на увеличении туристического потока.

"Рост только за один год порядка 20%. Это 700 тыс. человек посетили только Приэльбрусье", — добавил глава Кабардино-Балкарии.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.