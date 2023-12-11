С лекцией о том, как в старину на территории кремля жили люди, выступила заведующая музеем "Тульский кремль" Елена Зыкова. Она рассказала об особенностях планировки русских средневековых городов и истории русского деревянного зодчества XVII века.

Посетители выставки-форума приняли участие в мастер-классе по вязанию морских узлов от музея героя русско-японской войны, контр-адмирал Российского Императорского Флота, командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева. Экскурсовод музея Татьяна Семёнова рассказала об истории морских узлов и о том, как можно сделать из них украшение домашнего интерьера.

На выставке также прозвучали мелодии в исполнении ансамбля гармонистов "Озорные переборы". Рассказ открыли об изобретателе первой в России хроматической гармоники и организаторе первого в мире оркестра гармонистов — Николае Белобородове. Сотрудники мемориального музея представили на ВДНХ программу "Тульский самородок", которая познакомила гостей выставки с жизнью и творчеством Белобородова.

Блиц-викторину "Разгадай Тульский край" провела методист краеведческого музея Ольга Кантинова. Участникам узнали новые для себя факты об истории, географии и военной истории региона, а также о известных тульских брендах — оружии, самоварах, пряниках.

Посетителям тульского стенда показали, как смастерить персонажа святочных колядований — козу — символ плодородия. На выставке козу мастерили из джута и ткани. Такой игрушкой, отсылающей к традициям предков, можно украсить новогоднюю елку.

"Стенд Тульской области стал одним из лучших на выставке "Россия". В течение всего времени работы выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа", — говорится в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.