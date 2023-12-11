Рейсы теперь будут осуществляться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга планируется в 11:05, из Самарканда — в 19:10. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

"Рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд мы запустили в марте текущего года. Все 9 месяцев направление пользуется спросом у наших пассажиров, поэтому приняли решение ввести дополнительную частоту — по воскресеньям", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно расписанию аэропорта "Пулково", из Санкт-Петербурга в Самарканд в настоящее время помимо "ЮТэйра" летают авиакомпании "Россия", Uzbekistan Airways, Qanot Sharq (Узбекистан).