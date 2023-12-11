"Финляндия будет готова поэтапно открыть КПП на финско-российской границе, если ситуация нормализуется", — приводит в понедельник ее слова финляндское агентство новостей STT.

Валтонен отметила, что ситуация на восточной границе сама по себе мирная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди.

Глава МИД заявила, что "ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное — решительно реагировать на действия России".

Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.