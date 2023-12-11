"(Эта компания — ИФ) обеспечит работы по проектированию и реконструкции объектов на территории усадебного парка", — говорится в сообщении.

Согласно архивным данным, композитор и виртуозный пианист Сергей Рахманинов (1873-1943 годы) родился в местечке Семеново под новгородским городом Старая Русса. Детские годы он провел в семейном имении "Онег" под Великим Новгородом. После этого он многократно бывал на новгородской земле.

Память композитора в регионе увековечена в названиях улиц, школ, колледжей и в музейных экспозициях. В Семеново установлен памятный знак, на котором высечена основная тема знаменитого второго Рахманиновского концерта для фортепиано с оркестром. Под стенами Новгородского кремля открыт Рахманиновский мемориальный комплекс работы народного художника России, академика Александра Рукавишникова.

Еще один мемориальный комплекс открыт на могиле матери знаменитого композитора Любови Рахманиновой на Рождественском кладбище в Великом Новгороде. В Рахманиновских местах на городских улицах установлены памятные доски.

В 2023 году в регионе состоялась серия мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения композитора. В частности, в Великом Новгороде прошел Международный Рахманиновский конкурс юных пианистов, а в "Онеге" известные российские музыканты дали серию концертов под открытым небом.

Усадьба "Онег" была почти полностью разрушена в годы Великой Отечественной войны.

Возродить имение и построить там концертный зал предполагалось в период строительства скоростной трассы М-11 "Нева" Москва-Санкт-Петербург, которая прошла неподалеку от "Онега".

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