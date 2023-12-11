"Разработаны гранты для наших фермеров, которыми можно будет воспользоваться с начала следующего года, проект сейчас находится на согласовании в структурных подразделениях", — написала вице-мэр в своем официальном телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что фермерские туристические маршруты включены в реестр Краснодарского края.

"Помогаем увеличивать туристический поток на фермы. Создали рабочую группу по поддержке фермеров. Проводим встречи с фермерами еженедельно", — отметила Калинина.

По ее словам, также в Сочи работают рабочие группы по поддержке сельхозтоваропроизводителей.