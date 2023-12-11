"Цех шума" впервые был создан в 2020 году в Калуге для фестиваля современного искусства "Мост" художником Юрием Мариным. Он нашел на заброшенном мебельном заводе сломанные детали, части станков и сделал их главным материалом проекта. Художественные работы Юрия Марина в основном связаны с уличным искусством и звуковыми инсталляциями.

На выставке в Туле зритель сможет увидеть, потрогать, извлечь звуки из 13 электрических и механических машин.

Как отметил куратор выставки Петр Айду, "Цех шума" — первая часть серии выставок "Игры со звуком". Эта серия посвящена разнообразным звуковым явлениям.

"Цель проекта заключается в создании пространства взаимодействия с индустриальной тематикой, где посетители смогут погрузиться в удивительный мир звуков и исследовать свой опыт с механическими и электрическими устройствами. Основной акцент сделан на интерактивность и активное участие посетителей в процессе экспериментирования со звуком", — отметил Айду.

Звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций продлится до 20 февраля 2024 года.

Ранее в Музее станка на выставке "Человек и машина" была представлена история российского и зарубежного станкостроения, организованная совместно с Политехническим музеем.

Мультимедийный музей станка работает на базе творческого кластера "Октава".