"Для улучшения инвестклимата рассмотрели 4 новых проекта. Все они в санаторно-курортной и туристической сферах — это главный вектор развития города, определеный проектом нового Генплана", — написал градоначальник в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что новые комплексы категории 4-5* предполагается разместить в Лазаревском районе курорта.

"Это даст городу дополнительно 5,5 тыс. рабочих мест. Для нас важно, чтобы все проекты были общественно значимыми, они должны включать в себя создание условий для работников, к примеру, строительство кампусов для сотрудников, развитие и благоустройство территорий", — отметил Копайгородский.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщила, что предполагается создание порядка 6,3 тыс. номеров категории 4-5*. В числе проектов — строительство трех гостиниц в микрорайоне Аше на территории 13,7 га; санатория-профилактория в микрорайоне Лоо на площади 10 га; гостиничного комплекса на территории площадью 4,7 га в микрорайоне Уч-Дере с благоустройством смежной территории порядка 8 га; крупного гостиничного комплекса Alean Family Resort в микрорайоне Головинка.

"Общий объем инвестиций по данным объектам составляет 108,6 млрд рублей", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в инвестиционный портфель Сочи входит 48 проектов на сумму 495,5 млрд рублей. В результате реализации всех проектов к 2030 году предполагается создание более 19 тыс. рабочих мест. 28 проектов реализуются в санаторно-курортной сфере и сфере развития гостеприимства. По итогам представляемой инвесторами отчетности прямые вложения в 2023 году составили порядка 23 млрд рублей.