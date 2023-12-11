"С 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад", — говорится на сайте авиакомпании.

В сообщении отмечается, что авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, в кассах продаж авиабилетов на территории Туркменистана, а также в офисах продаж и онлайн на сайте.

Как ранее сообщалось, авиакомпания Turkmenistan Airlines с 1 августа 2023 года приостановила выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне и в целях обеспечения безопасности полётов.

С того времени полеты в Россию и обратно выполнялись по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.