Соглашение о реализации инвестпроекта подписали глава Ставропольского края Владимир Владимиров и управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

"На площади 3,5 га разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тыс. кв. м. В планах инвестора создание до 150-ти комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса", — говорится в сообщении.

Объект должен появиться в Предгорном округе на территории бывшей дачи руководителя СССР Леонида Брежнева, которая была заброшена на протяжении многих лет.

"Наша компания имеет опыт по реконструкции и реставрации исторических зданий с последующим преобразованием в отели для семейного отдыха, поэтому мы уверены, что внесем достойный вклад в развитие туристической отрасли, одного из драйверов развития инфраструктуры и бизнеса в Ставропольском крае", — приводятся в сообщении слова Коноваленко.

Согласно официальному сайту Prime Life Development, организация специализируется на строительстве проектов бизнес и премиум-класса. В ее портфеле — объекты жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, Краснодарском и Ставропольском крае.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Сириус ТК" зарегистрировано в 2017 году, основная отрасль компании — деятельность санаторно-курортных организаций. Бенефициаром является Денис Коноваленко.