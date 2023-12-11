В том числе 439,884 тыс. пассажиров были перевезены на внутренних линиях, 198,961 тыс. — на международных. При этом число выполненных рейсов сократилось на 5% и составило 3,702 тыс.

По итогам одиннадцати месяцев авиакомпания перевезла 8,793 млн человек, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На внутренних воздушных линиях перелеты совершили 6,375 млн человек, на международных — 2,418 млн человек. За это время авиакомпания выполнила 52,176 тыс. рейсов, что на 3% больше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.