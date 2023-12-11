Договор заключен с ООО "Акватерикс" (Санкт-Петербург). Подрядчик должен будет разработать техническое задание, проектные решения, обеспечить поставку оборудования, модернизировать вольеры животных.

В океанариуме отмечают, что ремонт должен начаться в ближайшее время, и он "устранит все замечания для получения лицензии".

Как сообщалось, с 1 января 2022 года океанариум в Мурманске был вынужден остановить свою работу. Это связано со вступившими в силу требованиями об обязательном лицензировании деятельности зоопарков, цирков и других подобных объектов. До этого океанариум был закрыт почти год — с марта 2020 года, когда началась пандемия, до февраля 2021 года.

На время реконструкции предполагалось, что ластоногих артистов перевезут в Московский зоопарк. Однако этому предложению возразили сотрудники океанариума и их сторонники, включая ученых, считая, что животные не перенесут транспортировку.

Ранее рассматривались различные сценарии дальнейшей работы океанариума. Так, предполагалась его передача из частной собственности в муниципальную после погашения собственником кредиторской задолженности. После Минимущества Мурманской области рассматривало возможность выкупа океанариума в госсобственность, кадастровая стоимость здания океанариума и земельного участка оценивалась в 13,7 млн рублей.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом на Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.

Мурманский океанариум считается самым северным в Европе. В нем содержатся серые тюлени Филя, Даша и Жива, гренландский тюлень Перс. Самому старшему артисту океанариума тюленю Филе 10 ноября текущего года исполнилось 36 лет.