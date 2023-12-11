"Отмечу, внутренний турпоток растет. По итогам года перешагнем планку в 1 млн поездок", — написал глава региона после заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций, где обсудили реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По данным краевого министерства туризма, эксперты также прогнозируют увеличение иностранного турпотока до 9 тыс. человек в 2023 году, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Для путешествий по региону, отметил губернатор, открывается все больше возможностей.

"Особенно это касается наших детей. По линии нацпроекта организуем туры для учащихся 5-9 классов. В 2023 году к выделенным федеральным 5 млн рублей добавили 7 млн рублей краевых средств. Благодаря чему в путешествие отправилась 1 тыс. школьников. Среди них есть те, кто никогда не был в Хабаровске. Поэтому в следующем году запустим свою программу: за счет региона пригласим еще тысячу ребят в краевую столицу", — сообщил Дегтярев.

Губернатор также дал поручение региональному министерству туризма развивать придорожный сервис для автопутешественников.

"Это доступный вид отдыха, очень популярный среди наших автолюбителей и гостей из соседних регионов. К решению вопроса также подключатся минтранс и минэк края. Хорошие типовые проекты — заправки, кемпинги, кафе — в этом направлении и надо двигаться", — уточнил он.

Глава региона отметил и важность подготовки для туристической отрасли высококлассных специалистов.

"На базе Дальневосточной государственной академии физкультуры и спорта мы уже готовим и проводим аттестацию инструкторов-проводников. На Дальнем Востоке мы вторые. Поэтому будем и дальше развивать, позиционировать наш Хабаровский край как крупнейший центр подготовки кадров для туризма", — сообщил Дегтярев.

По данным Минтуризма Хабаровского края, в регионе в сфере туризма работают 459 организаций. Число рабочих мест в туристической отрасли региона выросло до 1,8 тыс. человек.