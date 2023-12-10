"Georgian Airways приступила к выполнению полетов по маршруту Тбилиси – Санкт-Петербург – Тбилиси. Рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Вылет из Тбилиси запланирован в 00:40 по местному времени, прибытие в Санкт-Петербург в 03:25. Вылет из Пулково в 04:55 по местному времени, прибытие в аэропорт Шота Руставели в 09:30.

Как отметили в пресс-службе, благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси, путешественники могут открыть для себя более 10 международных направлений.