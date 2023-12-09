"Владимирская область – исторический, культурный и паломнический центр страны. По количеству туристических поездок регион уже превысил доковидные показатели. Прирост за 10 месяцев этого года к прошлому – плюс 25%. В 2023 году турпоток составил 656 тыс. поездок, в 2022 году – 525 тыс.", — говорится в материалах Минэкономразвития, подготовленных ко встрече главы ведомства Максима Решетникова с представителями турбизнеса Владимирской области.

Как отмечают в Минэкономразвития, в рамках нацпроекта "Туризм и развитие гостеприимства" в этом году на развитие туристического центра в Муроме и Суздале выделено более 485 млн. Средства пойдут на туристическое благоустройство города, новые смотровые площадки и фотозоны, создание удобной навигации по городу.

Суздаль в 2023 году отмечает тысячелетие города и стала Новогодней столицей 2024 года.