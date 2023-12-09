"В связи с обледенением дорожного полотна, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, ограничено движение пассажирского автотранспорта", — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись участков дорог в Углегорском и Александровск-Сахалинском районах (западное побережье Сахалина), пригородных поселков Южно-Сахалинска, Макаровского и Поронайского районов на транссахалинской автотрассе.

Рейсовые автобусы из Южно-Сахалинска во все эти районы и обратно отменены.

Как сообщалось, Сахалин находится под влиянием очередного циклона, который принес дожди со штормовым ветром при понижении температур. В пятницу из-за гололеда на дорогах в 8 районах Сахалина школьников перевели на дистанционное обучение. Из-за шторма в Татарском проливе закрыта паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ.