Она указала, что в базе данных региональной аккредитации, которая велась с 2010-х годов, числилось 6,5 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков.

"За 2023 год аттестацию прошли только 727. Учитывая, что региональная аккредитация была необязательной и на самом деле, по нашим подсчетам, специалистов данной сферы в Петербурге работало намного больше, в среднем мы считаем, что к январю 2025 года будет 7 тысяч заявок", — сказала Сахарова.

В связи с этим аттестационная комиссия в следующем году намерена перейти на более интенсивный график.

При этом с 727 аттестованными специалистами Петербург занимает первое место среди регионов РФ по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Государственная дума перенесла на год срок введения обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в РФ на 1 июля 2024 года. Также на год — до 1 января 2025 года — был продлен срок действия аттестатов, ранее выданных региональными властями.