Сначала полеты будут выполняться раз в неделю, в дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс. На линии будут задействованы широкофюзеляжные Airbus A330.

Ранее запуск рейсов на Хайнань до конца 2023 года анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

В текущем зимнем расписании группа "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, 23 декабря возобновляются полеты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.