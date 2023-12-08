"За прошедший зимний сезон курорт принял более 450 тыс. человек. В этом сезоне мы прогнозируем увеличение турпотока в среднем на 20% и ожидаем порядка 550 тыс. человек", — отметил Урусов в рамках телемоста, связавшего курорты КЧР площадкой Карачаево-Черкесии на выставке "Россия" на ВДНХ.

Он подчеркнул, что горнолыжный курорт Домбай полностью готов к приему гостей в предстоящем зимнем сезоне.

"Все силы и средства в зимний сезон переведены на усиленный режим работы. В том числе усилено дежурство правоохранительных органов, аварийно-спасательного отряда и медицинских служб", — добавил заммэра.

Курорт Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На территории Домбая расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест.

Помимо этого, в Домбае обустроена горнолыжная инфраструктура, состоящая девяти канатных дорог и 12 горнолыжных трасс разных категорией сложности общей протяженностью более 25 км.