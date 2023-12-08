В этот же день в Главном штабе будет представлена выставка-инсталляция ""Думай о времени!" Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт", раскрывающая перед зрителем предметный мир живописного произведения эпохи барокко.

"Выставка выходит за рамки только демонстрации замечательной картины после реставрации. Это сложное интеллектуальное и философское размышление кураторов и художников над вечными темами: зыбкости человеческого существования, его быстротечности и хрупкости", — говорится в сообщении.

В центре внимания выставки, развернутой в неординарном пространстве Белого зала Главного штаба, — жемчужина фламандской живописи второй половины XVII столетия, "Роскошный натюрморт" Яна ван ден Хекке (1620-1684). Это одно из самых значительных произведений мастера превосходит другие его работы по своим размерам и по тонкости живописи.

Благодаря кропотливой и сложной реставрации картина смогла впервые предстать перед зрителем на выставке-инсталляции, где соединились экспонаты из коллекции Эрмитажа, современный выставочный дизайн и музыка, подобранная дирижёром и скрипачом Сергеем Стадлером.

В воскресенье в Главном штабе откроется выставка "Оманская империя: Азия и Африка". Она будет посвящена Оманской империи — периоду XVII-XIX веков, когда Оман объединил свои владения на Аравийском полуострове и в Западной Азии с восточным побережьем Африки и её внутренними территориями.

На выставке представлены предметы, созданные во время правления династий ал-Йаруби (1624-1741 годы) и ал-Бусаиди (с 1746 года). Тогда возникла морская империя, которая достигла пика своего величия в XIX веке и просуществовала до 1964 года.

Выставка демонстрирует могущество и роскошь этого государства и показывает, как менялась многогранная оманская культура по мере присоединения территорий Восточной Африки и Занзибара.

Экспозицию составят различные предметы дворцового быта из коллекции Национального музея Султаната Оман: оружие, принадлежавшее султанам Омана и Занзибара, ордена и медали, печать. Также будут показаны рукопись и литография Корана, которые находились в личном владении оманских султанов.

Доминантой выставочного пространства станет трон, изготовленный в XVIII веке в Султанате Занзибар. Символизируя власть Омана в Восточной Африке, он объединяет две половины выставочного зала — мужскую и женскую. Такое разделение является одним из важнейших в мусульманских культурах и распространено в архитектуре религиозных, дворцовых и жилых пространств.

Особая тема выставки — история принцессы Занзибара Эмили Рюте (1844-1924), первой арабской женщины, написавшей книгу воспоминаний. Помимо самих "Мемуаров арабской принцессы", о необычной судьбе этой женщины поведают её личные вещи.