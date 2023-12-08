"В целях дальнейшего облегчения передвижения иностранных и китайских граждан с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России снизит стоимость виз в Китай за исключением срочных визовых сборов", — говорится в сообщении.

Как уточняется, к заявлениям на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут применяться изначальные визовые сборы.

Однократная виза для граждан РФ теперь будет стоить 2,5 тыс. рублей, двукратная – 5 тыс., многократная – 7,4 тыс.

Для граждан третьих стран однократная виза будет стоить 1,5 тыс. рублей, двукратная – 2,3 тыс., многократная – 4,5 тыс.