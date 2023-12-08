"Шерегеш – уже давно завоевал лавры событийного курорта, на котором постоянно что-то происходит. Благодаря этому мы можем делать новые мероприятия, экспериментировать, запускать новые концепции. Например, квесты обычно проходят в маленьких замкнутых помещениях, а мы объединили идею квеста и масштаб огромного горного курорта, добавили формат многодневной велогонки и украсили крутыми апре-ски тусовками, которыми славится курорт — так родилась "Снегомания". Фест-квест идет целую неделю и у нас каждый день есть задания для участников и на горе, и в легендарных барах, ресторанах, отелях курорта. По итогам дня на жаркой апре-ски вечеринке вручается оранжевая майка лидера (почти как в велогонках). А по итогам недельного квест-феста на большой концерте с Ольгой Серябкиной вручаем главный приз – тур в пятизвездочный отель Египта на двоих", — сообщил он.

Как пояснил Гирин, название квест-феста было выбрано не случайно.

Фото: Анастасия Паршукова

"В России есть курорты больше, чем Шерегеш, но курорт с таким крутым снегом – спросите любого райдера – нет такого классного снега нигде в России. В Шерегеше снега больше, он лежит дольше и едут сюда именно за снегом. Поэтому наш фестиваль называется "Снегомания". При этом квест – спортивно-развлекательный. Чтобы выполнить задания, нужно уметь кататься, но достаточно первоначального уровня. Больше заданий на интеллект, любовь к курорту Шерегеш и любовь к снегу", — сказал он.

Гирин добавил, что в только первый день фестиваля на него онлайн зарегистрировалась более 300 человек, затем каждый день регистрации добавлялись. А количество гостей, которые приехали поучаствовать вечеринках, посмотреть итоговый концерт Ольги Серябкиной, составило не менее 10 тыс. человек. Хедлайнерами фестиваля также стали участник "Голоса" Сергей Арутюнов, диджей-проект "Астеро", стендап-комик Роман Косицын.

Фото: Александр Головнин

Квест-фест был приурочен к старту чартерной программы в Шерегеш туроператора FUN&SUN, запущенной 3 декабря. Программа продлится до 31 марта и будет выполняться раз в неделю по воскресеньям из Москвы в Новокузнецк.

"Идея проведения "Снегомании" родилась больше года назад, мы хотели, чтобы туристы прибывшие первым чартером сразу же попадали на праздник. Мы реализуем чартерные программы в Шерегеш уже 4 года и в продвижении всегда говорим об особой атмосфере курорта. Рады, что теперь наши туристы смогли в полной мере прочувствовать ее, и теперь уже легендарные тусовки Шерегеша, собирающие молодежь Кемеровской области и прилегающих областей, наравне с горнолыжными склонами станут еще одним фактором притяжения на курорт для туристов из центральной России", — отметил заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Фото: Александр Головнин

Шерегеш – горный курорт в Кемеровской области в 2,5 часах езды от Новокузнецка. Он славится бурной вечерней жизнью, так как основная аудитория курорта – молодежная. Одно из самых известных событий на курорте — фестиваль "Грелка Фест", который также организует КБ "Энгиро". В его мероприятиях принимают участие до 20 тыс. человек. Фестиваль проходит в апреле и традиционно закрывает зимний сезон. Свое название фестиваль получил по названию популярного апре-ски бара "Грелка", расположенного у подножия трасс в секторе А курорта.