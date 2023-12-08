"По предварительным данным, туристский поток в Петербург по итогам текущего года составит порядка 9,4 млн туристских поездок", — сказала Кислова со ссылкой на аналитическое исследование "Турбарометра Санкт-Петербурга".

Это на 16% больше, чем в 2022 году, уточнила она.

Кислова указала на адаптацию отрасли к изменившимся условиям и восстановление деловой активности внутри страны. "Если посмотрим на данные 2019 года, можем сказать, что по итогам 2023 года показатели 2019-го будут достигнуты на 90%", — сказала она.

На ее взгляд, в 2024 году Петербург имеет все шансы достигнуть допандемийных показателей по объему туристического потока.

Как ожидается, по итогам года Петербург посетят лишь 574 тыс. иностранцев, что составит порядка 6% от общего потока, тем не менее этот показатель на 68% превышает результат прошлого года. Среди стран дальнего зарубежья Китай стал первым по числу размещений в Петербурге. В первую пятерку также попали Иран, Турция, Индия и ОАЭ.

Среди стран ближнего зарубежья пятерку составляют Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Как сообщалось, за 2022 год Санкт-Петербург принял более 8 млн туристов, из которых — около 340 тыс. иностранцев. Вклад отрасли в экономику города составил 366 млрд рублей, что на 57% превысило показатели 2021 года.

До пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города.