Как сообщила заведующая научно-фондовым отделом Гатчинского музея-заповедника Александра Фарафонова журналистам в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом", экспозиция представляет собой путешествие.

"Ее лирический герой — условный путешественник XIX века, который приезжает в страны Ближнего и Дальнего востока. Он обнаруживает вещи, которые его шокируют, восхищают. И он начинает погружаться в эту культуру и что-то покупать. Поэтому на нашей выставке вы можете увидеть самые разные предметы. Здесь представлена как восточная часть Российской империи, так и заграница: Персия, Таиланд, Китай, Индия, Япония", — сказала Фарафонова.

Еще один герой — цесаревич Николай Александрович: он был первым наследником престола, который проехал всю Российскую империю. Одной из целей его путешествия была закладка камня в основание будущей Транссибирской магистрали.

"Самым первым экспонатом является модель поезда. Этот транссибирский экспресс. Модель Центрального музея железнодорожного транспорта во всех деталях повторяет тот поезд, который ходил между Москвой и Иркутском. Всего пять вагонов (один — первого класса, два вагона — второго, вагон для отдыха с душевой и туалетом, багажный вагон). Вещь уникальная — видны матрасы, багажные сетки, есть свет", — отметила Фарафонова.

Экспонаты выставки помещены в ящики, будто бы эти предметы только привезли. На них нанесены надписи "Министерство путей сообщения", монограмма цесаревича, двуглавые орлы и др.

В зале Кавказа представлены предметы из Российского этнографического музея, Музея артиллерии — оружие, седла, костюмы, а также, например, подаренные императрице Марии Федоровне пояса. "Великолепная работа по серебру с украшением бирюзой. Такой пояс входил в традиционный костюм достаточно богатой женщины", — отметила завотделом музея.

В зале Индии посетители смогут увидеть небесный глобус XVII века. Каждое созвездие на нем представлено фигурами, нанесено более тысячи звезд.

Несколько залов посвящены Китаю. Так, гостям представят одежду китайского чиновника, граненую вазу с драконами, подаренную будущему императору Николаю II в Поднебесной, а также вышивку, выполненную из некрученого шелка. "Это шелк, который доставали из кокона. Очень сложная вышивка! Рама инкрустирована перламутром", — сказала Фарафонова.

По информации Гатчинского музея-заповедника, большинство экспонатов относится к периоду от конца правления Николая I до завершения царствования Николая II, но есть и более ранние и редкие предметы, привезенные в Россию еще при Петре Первом. Экспонаты предоставили Эрмитаж, Кунсткамера, библиотека РАН, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, ГМЗ "Царское Село", Музей истории религии и другие.

Выставка будет работать до 7 апреля.