В программе праздника — танцующий медведь, выступление шоу-группы "Фолк-Fresh" (Москва), игровая программа "Валенки-шоу" — эстафеты, конкурсы, игры.

"На празднике проведут конкурс на самое креативное оформленные валенок и покажут дефиле "Расписные валенки". Все участники конкурса, а также все, кто будет в валенках на празднике, будут награждены памятными подарками и сувенирами, а самые оригинальные валенки обеспечат их автору суперприз". — говорится в сообщении.

Праздник начнется в полдень. Вход на него будет свободным.