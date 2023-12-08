"8 декабря на курорте официально стартует горнолыжный сезон 2023/24. В первую очередь можно протестировать трассы, расположенные на северном склоне хребта Аибга", — говорится в сообщении.

Для катания открылись 15 трасс на высоте 1,6 тыс. метров и 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

"В честь старта горнолыжного сезона 8 декабря на "Роза Хутор" запланированы специальные мероприятия. День начался с первого торжественного спуска с отметки Роза Пик вместе с маскотами — персонажами-талисманами курорта", — отмечается в сообщении.

В этом зимнем сезоне на курорте будут работать 9 пунктов проката, где можно взять в аренду снаряжение для катания на горных лыжах и сноуборде для любого уровня: от новичка до профессионала.

Также гости, которые пользуются прокатом, могут обратиться в ски-сервис, где им окажут бесплатно любые услуги, например, нанесение парафина или заточку кантов, в течении всего периода катания.

"В течение сезона на "Роза Хутор" будут действовать специальные предложения, включая скидку 50% на детское снаряжение и оборудование для вечернего катания", — говорится в сообщении.

В зимнем сезоне 2023/24 протяженность трасс курорта составляет 105 километров, их обслуживают 32 подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.

"Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК "Альпика-сервис". Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов. В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов", — отмечается в сообщении.