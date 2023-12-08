"Турпоток в Европу прежде всего сдерживает сложность оформления виз, а также дорогие перелеты с пересадкой. Единственный прямой перелет на континент выполняет в Белград Air Serbia, но цены – космические, две недели назад билет на праздничные даты стоил до 200 тыс. рублей в эконом-классе. И шенгенские визы нужно получать, а это недешево. Даже с хорошими документами можно получить отказ, что особенно критично на Новый год, когда отмены идут только со штрафами, отели деньги не возвращают. Далеко не каждый готов рисковать на каникулах испортить себе отдых, если вдруг не дадут визу", — рассказала заместитель директора компании "Ванд" Светлана Кречкина.

По ее словам, в основном туристы запрашивают Италию, Францию, Испанию, Португалию. В этом году новогодние каникулы начинаются очень удобно – с субботы 30 декабря, что позволяет планировать поездки на неделю без необходимости брать отпуск.

"Интурист" из экскурсионных направлений в Европе предлагает преимущественно Италию, иногда ее сочетают с посещением Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии. Туристы спрашивают в компании и сам Новый год, и посленовогодние даты, но бронирований не много.

"Лучше всего продается итальянская классика Рим – Венеция или Рим – Милан" — уточнила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

По словам PR-директора компании TEZ Tour Жанны Богачевой, к началу декабря объем забронированных туров на период новогодних праздников в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

"Безусловно, европейские направления также присутствуют среди стран, которые россияне выбирают для встречи Нового года. Чаще всего запрашивают Италию – страна поднялась с 15 на 13 место по объемам продаж, и Испанию, которая в этом году сместилась с 9 на 11 позицию. Также встречаются бронирования объектов размещения во Франции, Швеции, Финляндии, Венгрии и Греции", — пояснила она.

В компании "Русский Экспресс" упомянули о единичных бронированиях европейских стран на период новогодних каникул. У оператора представлено небольшое количество экскурсионных программ в Сербии, Венгрии, Италии.

"Экскурсионных туров в Европу бронируется не так много, как хотелось бы. В основном, туда едут в турах с индивидуальным обслуживанием. Как правило, в зимнее время это горнолыжные курорты и люксовые отели в больших городах", — сообщила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.

Как уточнили в РСТ, большинство туристов оформляют визу самостоятельно, так как не все визовые центры на сегодня дают аккредитацию туроператорам для подачи документов на визу от лица клиента. Итальянскую визу можно оформить за месяц, французскую – за две недели. До Нового года еще можно успеть сделать визу в Грецию, ее оформление занимает всего неделю. Отказов в визах сейчас мало.