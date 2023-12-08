"Сегодня утром было отменено 35 рейсов, сейчас их число еще увеличилось", — сообщил "Интерфаксу" сотрудник Тюменского автовокзала в пятницу.

В частности, по его словам, отменены рейсы в Свердловскую и Курганскую области, а также в ряд населенных пунктов Тюменской области.

"В трех районах нашей области — Аромашевском, Упоровском, Абатском — полностью сегодня отменено автобусное движение", — отметил собеседник.

Он также добавил, что из-за морозов до 12 декабря приостановлено движение автобусов из Тюмени в Бишкек (Киргизия) и Астану, Петропавловск и Лисаковск (Казахстан).

Ранее сообщалось, что до конца недели в Тюменской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на десять и более градусов. В ночь на 8 декабря были морозы до минус 37-42 градусов, днем столбик термометра опустился до минус 33-38.

В школах всех городов Тюменской области в пятницу отменены очные занятия.