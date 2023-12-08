"Согласно подготовленной и утвержденной концепции по размещению малых архитектурных форм и фотозон на территории терренкура "Тропа здоровья" проведены работы по благоустройству: созданы малые архитектурные формы и элементы благоустройства — беседка, фотозона, скамейки, вазоны, поручни, перила, опорные стены, урны. Установлено дополнительное освещение и зоны воркаут", — рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в 2023 году сотрудниками муниципального института генплана сформирован Мацестинский кластер.

"Проведены работы по подготовке схем расположения земельных участков из земель неразграниченной государственной собственности и последующей регистрации земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, работы по благоустройству нового кластера здоровья будут продолжены.