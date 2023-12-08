Подсудимый признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорен к 3 годам колонии-поселения. Также ему 3 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Установлено, что 24 июля 2021 года подсудимый, управляя туристическим автобусом, в котором находились 22 пассажира, на автодороге "ст. Нижегородская -п. Мезмай" допустил столкновение с металлическим отбойником. Из-за этого автобус съехал за пределы дороги и опрокинулся на бок.

"В результате ДТП два человека погибли на месте, восьми был причинен тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

В суде водитель полностью признал свою вину.