Со стенда Карачаево-Черкесии на ВДНХ в рамках телемоста глава региона связался с курортами Домбай и Архыз, где собралось множество туристов. Пообщавшись с гостями КЧР из разных регионов страны, Темрезов торжественно запустил горнолыжный сезон в республике.

"Новый горнолыжный сезон в Домбае и Архызе можно считать открытым", — сказал Темрезов.

Курорт Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен, а курорт Архыз открылся в декабре 2013 года.

В целом на курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.