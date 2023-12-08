"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Предыдущие штормовые предупреждения объявлялись на территории полуострова на 25-29 ноября и 1-4 декабря.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Крыму начался сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм. Ураганный ветер в порывах достигал 40 м/с. Без света на пике стихии осталось около полумиллиона абонентов, об отсутствии водоснабжения из-за обесточивания насосных станций сообщали руководители нескольких муниципальных образований. В МЧС сообщили, что больше всего пострадали Евпатория, город Саки и Сакский район на западе Крыма.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома, курортную инфраструктуру и дороги, разрушило берегоукрепительные сооружения, повалило деревья и сорвало крыши. Пять человек погибли, 12 получили травмы. Введен режим ЧС федерального уровня. Предварительно власти оценили ущерб в 39,7 млрд рублей.