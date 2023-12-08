"До предстоящего туристического сезона (летнего — ИФ) сотрудники нацпарка нацелены модернизировать рекреационные объекты нескольких зон отдыха на берегу рек Мзымта и Чвижепсе, а также рекреационные объекты в Лазаревском и Веселовском участковых лесничествах, руководствуясь комплексным подходом", — рассказал и.о. директора.

Он отметил, что экологическую реконструкцию проведут и на одном из востребованных мест отдыха сочинцев и гостей курорта — пикниковой поляне "Бережок", которое является первым из объектов Сочинского национального парка, обустроенного в 1994 году для отдыха туристов на заповедной природной территории.

"Это прекрасное место с уникальной природой о богатстве которой мы должны донести информацию до наших посетителей. Здесь люди будут отдыхать, а мы будем проводить познавательные мероприятия для наших гостей", — подчеркнул Шевелев.

По его словам, специалистами национального парка будет разработана новая комплексная концепция обустройства объекта с современной инфраструктурой в едином стиле — это и информационные стенды с подробной информацией о биоразнообразии данной территории, и уютные беседки, и комфортные санузлы — все в соответствии с существующими требованиями природоохранного законодательства.

"При возведении новых мест отдыха будут руководствоваться не только единым стилем. Материалы для строительства должны быть максимально экологичными и "здоровыми". Поэтому минимум металла, только дерево. Комплексный подход также подразумевает и создание необходимых условий для маломобильных групп населения. Отдельно разработают вопрос защиты природы и соблюдения санитарных норм", — отметил Шевелев.

Также, по его словам, по решению руководителя нацпарка, места отдыха будут отодвинуты от берега Мзымты, чтобы не оказывать нагрузку на реку и обеспечить безопасное нахождение гостей пикниковой поляны.