Ранее стоимость проекта оценивалась в 75 млн рублей. Таким образом, он подорожал более чем в 2 раза.

"Планируемая стоимость проекта увеличится с 75 до 157 млн рублей, планируется создание 38 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта — 2022-2025 годы", — сказал Меняйло.

Он отметил, что по проекту будет построено 6 жилых объектов вместимостью около 50 человек.

"На участке 20 га уже возведен и запущен в эксплуатацию торговый павильон и дегустационный зал. Подготовлена основа для агротуризма, завершено строительство одного из шести шале, введена в эксплуатацию зона общения "Солнечный круг" площадью 450 кв. м вместимостью 100 человек. Завершены ландшафтные работы на участке. В феврале 2024 года планируется строительство комплекса для проведения мастер-классов сыроварни и остекленной столовой", — пояснил глава региона.

Он напомнил, что ранее в рамках реализации проекта предполагалось строительство демо-фермы по производству молока высшего сорта с демонстрационными площадками для туристов с высокой степенью роботизации для ознакомления туристов с животноводством. Однако в связи с невыполнением условий со стороны европейских компаний по поставке оборудования первоначальная концепция проекта была пересмотрена.

Ранее сообщалось, что ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" построит в Северной Осетии агроэкотуристический парк "Земля Осетия". Парк предполагается ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Также сообщалось, что ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" планировало построить в Северной Осетии роботизированную ферму. Роботы для фермы должны были изготовить в Голландии, был внесен аванс, но с введением санкций вся работа приостановилась. Поэтому агрохолдинг поменял местами этапы реализации инвестпроекта и приступил ко второму этапу вместо первого — строительству агродеревни для развития агротуризма.

ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка", основанное в 2002 году, специализируется на производстве молочной продукции. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Лариса Бекузарова. По итогам 2022 года предприятие сократило выручку на 5% относительно предыдущего года — до 91,5 млн рублей, чистая прибыль сократилась на 9,9% — до 16,2 млн рублей.