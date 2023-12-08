"Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом ТГ-каналов и СМИ, не соответствует действительности", — говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы.

"На замену подготовлен резервный борт. Вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени. Во время ожидания вылета пассажирам предоставляются напитки и питание. Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом", — говорится в сообщении.

Ранее Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР сообщало, что причиной экстренной посадки самолета "Боинг 737-800", вылетевшего из Новосибирска в Москву, стал помпаж двигателя.

"По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск — Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска", — говорилось в сообщении.

Также сообщалось о проведении доследственной проверки по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой.

"В пятницу около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск-Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Боинг 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — говорилось в релизе ведомства.

Посадка произведена в штатном режиме, пострадавших нет. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.