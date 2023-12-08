"Студенты Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в ходе научно-исследовательской экспедиции университета "Иднакар" установили, что архитектурный памятник федерального значения городище Иднакар в Удмуртии может быть полностью разрушен из-за подземных вод и изменения русла реки Пызеп", — говорится в сообщении.

По словам доцента кафедры фотограмметрии МИИГАиК и научного наставника экспедиции Татьяны Скрыпицыной, которые цитирует пресс-служба, были выявлены процессы активного разрушения склонов мыса, на котором находится городище.

"Изучив архивные космические снимки и геологические источники, мы пришли к гипотезе, что на протяжении жизни памятника Пызеп не раз менял свое русло как самостоятельно, так и в результате человеческой деятельности при строительстве автодороги, но на этот раз эти изменения грозят разрушением памятника, а северная стена и башни уже разрушены", — подчеркнула она.

В сообщении также приводятся слова профессора Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Ольги Вязковой о том, что южный и западный склоны мыса разрушаются из-за подземных вод, а северный активно подмывается рекой Пызеп.

"По результатам исследований МИИГАиК рекомендует предпринимать все возможные усилия по укреплению склонов, чтобы не допустить окончательного разрушения археологического памятника", — подчеркивается в сообщении.

"Иднакар" — крупнейшее средневековое городище IX-XIII веков на территории Глазовского района Удмуртии, памятник чепецкой археологической культуры, памятник федерального значения. На территории городища ведутся активные раскопки.