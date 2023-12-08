"По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск-Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Боинг 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — говорится в сообщении.

Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.

Новосибирская транспортная прокуратура также контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

В транспортной прокуратуре "Интерфаксу" не подтвердили информацию о возгорании двигателей после взлета.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Следователями следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.