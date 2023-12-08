По данным следствия, 6 декабря две группы туристов — жители Пермского края, Санкт-Петербурга, Татарстана и Хакасии, — выехали на снегоходах из хакасского села Приисковое.

"В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. В результате ухудшения погоды — сильного ветра и метели, — снегоходчики не сумели выбраться из горно-таежной местности и остались ночевать в тайге", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на следующий день с заявлением об исчезновении туристов в полицию обратился сотрудник гостевого дома, где останавливались пропавшие люди. Были организованы их поиски.

"В результате проведенных поисковых мероприятий с участием волонтеров, специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и опергруппы ГУ МЧС по Хакасии установлено местонахождение 24 туристов, два туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни", — добавили в пресс-службе.

Предположительно у одного из туристов резко ухудшилось состояние здоровья, и он скончался, другой турист направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться обратно к основной группе, пояснили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек).

"В настоящее время тела погибших туристов доставлены на базу, проводится осмотр, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибших людей", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, спасательная операция и эвакуация туристов, заблокированных в горно-таежной местности в окрестностях Приискового, проводилась силами волонтеров и других туристов в четверг.

Перед этим был приведен в готовность борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, базирующийся в аэропорту Абакана, но погодные условия не позволили ему вылететь на поиски.