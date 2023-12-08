По его словам, на этот период будут назначены более 1,3 тыс. дополнительных рейсов, что соответствует уровню прошлого года. Они будут ходить по наиболее востребованным маршрутам: из Москвы — в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер; из Санкт-Петербурга — в Москву, Белгород, Сортавалу и Адлер; из Ростова-на-Дону — в Адлер, Кисловодск и др.

"Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 млн пассажиров, что на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде конце 2022 — начала 2023 гг.", — сообщил замглавы РЖД.

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 г. и 8 января 2024 г — в обратном направлении.

Также в праздничные будут курсировать 12 туристических поездов. В частности, "Лыжные стрелы" до горнолыжных курортов (из Москвы в Апатиты; из Ростова-на-Дону — до Розы Хутор и в Черкесск), а также поезда в Великий Устюг к Деду Морозу ("Мороз-экспресс", "Зимняя сказка", "Величие Севера") и в круизы по регионам ("В Карелию", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу").

Колесников в ходе брифинга также сообщил, что пассажиры, планирующие поездку на "Сапсане" накануне и в первый день 2024 года, смогут купить билеты в экономкласс по сниженной фиксированной стоимости. Это касается всех поездов, отправлением после 19:00 мск 31 декабря и до 11:00 мск 1 января. Поездка в базовом классе будет стоить дешевле. Тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.