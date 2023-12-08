"Продолжаются работы по праздничному оформлению города, для этого используются прошлогодние элементы", — сообщили "Интерфаксу" в мэрии города.

В рамках концепции украшения городского пространства в каждом районе города вдоль основных улиц и магистралей будет размещено более трех тысяч элементов. Также светодинамические иллюминации и флаги украсят центральные улицы и бульвары.

На данный момент в городе полностью смонтированы ели на двух площадях, в том числе одной из центральных — площади М. Горького. Главная новогодняя ель Нижнего Новгорода будет по традиции установлена на площади Минина и Пожарского. Кроме того, в районах города новогодние елки устанавливаются местными администрациями, предприятиями и управляющими компаниями.

"Праздничное оформление города планируется завершить до 10 декабря", — добавили в мэрии.

Между тем, отметили в администрации, "организация салютов в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь 2023-2024, как и в предыдущие годы, не планируется".