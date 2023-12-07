По его словам, президент Индонезии поручил правительству рассмотреть возможность введения безвизового режима для 20 стран с целью стимулировать рост иностранного турпотока, а также инвестиции в туристскую инфраструктуру. Сейчас правительство завершает работу над списком стран, граждане которых получат право безвизового въезда.

С января по октябрь 2023 года число иностранных туристов в Индонезии составило почти 9,5 млн. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. В допандемийном 2019 году в страну прибыло более 16 млн иностранцев.