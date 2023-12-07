«Рост событийного туризма на 20% обеспечили сотни культурно-зрелищных, гастрономических и спортивных мероприятий. Они стали центром притяжения для путешественников и разнообразили программу поездок в том числе деловых туристов. Объем рынка событийного туризма эксперты оценивают в 810 млрд рублей», — такие данные были приведены на пленарной сессии «Актуальные тренды и вектор развития событийного туризма в России», организованной Министерством экономического развития и ГК «Мантера» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

В пресс-службе группы компаний «Мантера» отмечают, что насыщенный календарный план из 23 знаковых событий за год позволил сформировать устойчивый турпоток на курорты и увеличить его на 15%.

«Так, событийные мероприятия Курорта Красная Поляна привлекли в этом году более 100 тыс. человек, а выручка от них выросла в 1,5 раза к прошлому году и составляет полмиллиарда рублей. Событийный туризм также стал точкой роста и для игорных зон, которые активно развивают инфраструктуру под эвенты. Наряду с казино появляются отели, конгресс-залы, концертные площадки. Лидером среди четырех игорных зон стала «Красная поляна». За восемь лет ее посетили 4,4 млн человек, из них 430 тыс. иностранцев», — отмечают в группе компаний.

По ее данным, событийный туризм изменил и бизнес-модели парков развлечений.

«Сочи парк» благодаря активному календарю мероприятий превратился в отдельный стимул приехать в Сочи, собственные программы, шоу и тематические фестивали сделали его всесезонным и позволили впервые за 10 лет работы начать летний сезон на майские праздники. Кроме того, выросла глубина продажи билетов, в среднем она составляет три месяца. В «Сочи парке» также заявили о росте туристического потока. За июнь-сентябрь 2023 года парк посетили 1,2 млн гостей», — отмечают в пресс-службе «Мантеры».

Исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов рассказал, что сейчас событийный туризм закладывает основу для развития регионов и отметил необходимость создания интегрированного календаря событий и информационную поддержку мероприятий, которые продвигают туристический потенциал субъектов.