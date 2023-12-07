Так, в декабре "Аэрофлот" планирует запустить рейсы из Москвы в Гонконг, а также в Гавану, напомнил Напольнов.

"Речь идет в основном о тех дружественных юрисдикциях, с которыми у нас есть сейчас отношения, есть рейсы", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по расширению маршрутной сети "Аэрофлота".

Минтранс РФ ранее рассчитывал возобновить прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом в ноябре.