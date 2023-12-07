"Да, могут появляться новые пункты на карте, в частности, Вьетнам. Помимо Вьетнама у нас много новинок в расписании", — сказал замдиректора департамента корпоративных финансов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов в подкасте "Жадный инвестор", организованном "Тинькофф инвестиции".
Так, в декабре "Аэрофлот" планирует запустить рейсы из Москвы в Гонконг, а также в Гавану, напомнил Напольнов.
"Речь идет в основном о тех дружественных юрисдикциях, с которыми у нас есть сейчас отношения, есть рейсы", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по расширению маршрутной сети "Аэрофлота".
Минтранс РФ ранее рассчитывал возобновить прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом в ноябре.