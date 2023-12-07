"Мы делаем это мероприятие более масштабным в этому году, меняем несколько концепций и открываем раньше: ярмарка начнет работу 9 декабря, посетить ее можно будет до 8 января", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Помимо традиционных площадок — Манеженой площади и Певческого моста, мероприятие охватит и новую локацию — Московскую площадь. Там ярмарка откроется 22 декабря.

По словам Ситова, на Манежной площади будут работать каток, карусель, торговые павильоны с товарами ремесленников и фермеров. Появятся и новые арт-объекты, в том числе волшебный город Конфеттенбург и лимонные фонтаны. На Певческом мосту установят четырехскатную катальную горку и организуют небольшую зону общепита.

Московская площадь привлечет посетителей ярмаркой, зонами уличных игр и шатрами, где пройдут мастер-классы. Территорию украсят объекты, связанные со сказками Александра Пушкина, — таким образом организаторы напомнят о 225-летии со дня рождения классика, которое будет отмечаться в 2024 году.

По данным Ситова, свою продукцию на всех площадках представят около 150 предпринимателей. Большинство из них — из Петербурга и Ленинградской области.

Заместитель директора городского Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг Светлана Сачук добавила, что особое внимание на ярмарке уделят укреплению и возрождению традиционных семейных ценностей. Впервые на площадках мероприятия организуют экскурсии для детских групп.

Развлечения на всех локациях бесплатные.

В 2023 году Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 1,2 млн гостей.