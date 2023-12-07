Центральным событием фестиваля станет забег в валенках. О своем желании участвовать в соревнованиях заявили уже около десятка команд, в каждой из которых 10 человек.

"В программе праздника предусмотрены также конкурсы для зрителей. Гости смогут посоревноваться в метании валенка в цель, в стрельбе по валенкам из огромных рогаток, в перетягивании каната, принять участие в боях подушками, побегать в специальных мешках, сшитых в форме валенок", — говорится в сообщении.

Гости мероприятий также смогут посетить ярмарку сувениров и угощений. Здесь же будет работать полевая кухня, где можно подкрепиться кашей и горячим чаем.