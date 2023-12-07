"Готовы встречать задержанные по метеоусловиям самолеты. Следите за расписанием рейсов на табло и за информацией от авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что в связи с задержками в аэропорту был организован прием граждан.

"В международном аэропорту Новокузнецк имени Волынова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", Red Wings, "Северный ветер" в города Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск продолжительностью более 15 часов", — сказал собеседник агентства.

Количество пассажиров, ожидающих вылета, не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий взлетно-посадочная полоса не обладала достаточным коэффициентом сцепления, из-за чего пять авиарейсов не смогли прибыть в Новокузнецк и, соответственно, совершить вылеты в обратном направлении. Еще один рейс авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска был отменен.