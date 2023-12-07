По ее словам, праздничные мероприятия в Суздале будут продолжаться все новогодние каникулы.
В первый день торжеств, 24 декабря, новогоднюю столицу России посетит Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный телеграм-канал администрации Суздаля. В этот же день состоится открытие ледового катка, на котором пройдет ледовое шоу Ирины Слуцкой. Также прозвучит новогодняя композиция к 1000-летию Суздаля , который он отпразднует в 2024 году.
31 декабря гостей ждут интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, выступления ансамблей народного творчества и фольклорных коллективов и анимационные уличные программы.
6 января в новогодней столице России соберутся мастера колокольного звона со всех городов "Золотого кольца", а на большом экране будут транслировать поздравления.
Торжественная передача символа новогодней столицы состоится 7 января. В этот день на праздничных площадках Суздаля пройдут хороводы и состязания, русские пляски под гармонь, поцелуйные игры и снежные битвы.
Все новогодние каникулы на стенах Суздальского кремля в рамках аудиовизуального шоу "Свет Суздаля" будут появляться орнаменты мстёрских и других мастеров Владимирской области, а также изображения святынь и символов, связанных с историей древнего города.
На предстоящие праздники город-музей ожидает прибытия более 300 тыс. гостей.
Суздаль — древний русский город, известный с 1024 года. В исторической части Суздаля находится 305 памятников архитектуры истории и культуры, среди которых 5 монастырских ансамблей, 30 церквей, 14 колоколен, десятки великолепных образцов гражданской застройки, 4 ансамбля памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Рождественский собор (XIII век) и Архиерейские палаты (XVI век) в Суздальском Кремле, комплекс памятников Спасо-Евфимиева монастыря XVI века, комплекс памятников Покровского монастыря XVI века.