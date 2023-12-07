"Сейчас монтируем новогодний декор, который преобразит Суздаль, занимаемся подсветкой. Для массовых гуляний предусмотрели две площадки. Малая расположится на Красной площади. Здесь будет горка для детей, новогодняя елка. Главная площадка традиционно разместится на Торговой площади. Там откроется ярмарка, будет работать большой каток, разместится цветомузыкальная композиция", — рассказала Бирюкова в ходе прямой линии губернатора региона.

По ее словам, праздничные мероприятия в Суздале будут продолжаться все новогодние каникулы.

В первый день торжеств, 24 декабря, новогоднюю столицу России посетит Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный телеграм-канал администрации Суздаля. В этот же день состоится открытие ледового катка, на котором пройдет ледовое шоу Ирины Слуцкой. Также прозвучит новогодняя композиция к 1000-летию Суздаля , который он отпразднует в 2024 году.

31 декабря гостей ждут интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, выступления ансамблей народного творчества и фольклорных коллективов и анимационные уличные программы.

6 января в новогодней столице России соберутся мастера колокольного звона со всех городов "Золотого кольца", а на большом экране будут транслировать поздравления.

Торжественная передача символа новогодней столицы состоится 7 января. В этот день на праздничных площадках Суздаля пройдут хороводы и состязания, русские пляски под гармонь, поцелуйные игры и снежные битвы.

Все новогодние каникулы на стенах Суздальского кремля в рамках аудиовизуального шоу "Свет Суздаля" будут появляться орнаменты мстёрских и других мастеров Владимирской области, а также изображения святынь и символов, связанных с историей древнего города.

На предстоящие праздники город-музей ожидает прибытия более 300 тыс. гостей.

Суздаль — древний русский город, известный с 1024 года. В исторической части Суздаля находится 305 памятников архитектуры истории и культуры, среди которых 5 монастырских ансамблей, 30 церквей, 14 колоколен, десятки великолепных образцов гражданской застройки, 4 ансамбля памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Рождественский собор (XIII век) и Архиерейские палаты (XVI век) в Суздальском Кремле, комплекс памятников Спасо-Евфимиева монастыря XVI века, комплекс памятников Покровского монастыря XVI века.