"В общем пассажиропотоке на долю зарубежных авиакомпаний пришлось 58,5% пассажиров, перевезенных по международным направлениям, или 2,71 млн человек. Оставшуюся часть пассажирских перевозок из Бакинского аэропорта осуществила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL)", — говорится в информации пресс-службы воздушной гавани.

При этом за 11 месяцев 2023 года авиакомпания AZAL обслужила более 1,925 млн пассажиров на международных рейсах и 660 тыс. пассажиров в Нахчыванском направлении.

За отчетный период 42 авиакомпании осуществили регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев по 70 направлениям, из них 18 — лоукостеры. Число пассажиров, пришедших на долю лоукостеров, составило 43,4%. В целом больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Turkish Airlines, "Georgian Wings", Аэрофлот, Utair и FlyDubai.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.