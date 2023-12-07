"В ноябре 2023 года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, составило 169,461 тыс. человек, что на 25% больше ноября прошлого года. В целом, за 11 месяцев турпоток в Азербайджан составил 1 млн 893,679 тыс. человек, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года", — сказал Аббаслы в четверг на Туристическом саммите.

По его словам, несмотря на рост турпотока, число туристов, посетивших Азербайджан на 35% меньше, чем в январе-ноябре допандемийного 2019 года. Аббаслы отметил, что такая ситуация связана, в первую очередь, с закрытыми сухопутными границами Азербайджана, из-за чего значительно сократилось число туристов из Грузии и России.