"В 2024 году вплотную займемся новым для области направлением — развитием водного туризма. Планируем поддержать программу по созданию хаус-ботов — плавучих домов с автономными системами жизнеобеспечения для круглогодичного проживания", — написал Авдеев в своем телеграм-канале в четверг.

Вопрос развития регионального туризма поднимался в четверг на пленарном заседании "Туризм. Формирование среды гостеприимства и впечатлений" в рамках Владимирского инвестиционного конгресса, который проходит в Суздале 7-8 декабря.

Глава региона также сообщил, что в рамках развития регионального туризма Владимирская область планирует запустить карты туриста и создать новые площадки для автокемпинга.

"Одна из них, площадью 114 га, откроется близ Суздаля. Она рассчитана более чем на 1000 гостей и станет местом проведения крупного автотуристического фестиваля "Абунафест". Планируем запустить совместный проект с национальной системой платежных карт "Мир" — карту туриста Владимирской области", — отметил Авдеев.

По его словам, туристический трафик в регион за 9 месяцев 2023 года вырос более чем на 20%. По мнению губернатора, продолжающееся улучшение транспортной доступности Владимирской области будет способствовать его дальнейшему увеличению.